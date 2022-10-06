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Концерты в Израиле
Eros Ramazzotti in Caesarea
06 Октября 2022, 21:00
Кейсария
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Екатерина Шульман Впервые в Израиле
19 Августа 2022, 17:00
Тель Авив
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EMIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ТУР LOVE IS 2022
03 Сентября 2022, 21:00
Тель Авив
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ZIVERT - Эксклюзивный Концерт в Израиле!
10 Ноября 2022, 20:00
Тель Авив
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DYAKUYU LIVE Festival
22 Октября 2022, 20:00
Тель Авив
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Eros Ramazzotti in Caesarea
Екатерина Шульман Впервые в Израиле
EMIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ТУР LOVE IS 2022
ZIVERT - Эксклюзивный Концерт в Израиле!
DYAKUYU LIVE Festival
Екатерина Шульман Впервые в Израиле
19 Августа 2022
Тель Авив
179.00 - 279.00 שח
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EMIN ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ТУР LOVE IS 2022
03 Сентября 2022
Тель Авив
199.00 - 799.00 שח
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Eros Ramazzotti in Caesarea
06 Октября 2022
Кейсария
400.00 - 1 200.00 שח
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Eros Ramazzotti in Caesarea
08 Октября 2022
Кейсария
400.00 - 1 200.00 שח
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Вячеслав Бутусов Cнова в Израиле
13 Октября 2022
Тель Авив
259.00 - 439.00 שח
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DYAKUYU LIVE Festival
22 Октября 2022
Тель Авив
250.00 - 2 000.00 שח
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кис-кис not dead СНОВА В ИЗРАИЛЕ!!!
04 Ноября 2022
Тель Авив
169.00 - 380.00 שח
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ZIVERT - Эксклюзивный Концерт в Израиле!
10 Ноября 2022
Тель Авив
329.00 - 2 500.00 שח
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